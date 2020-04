«Ho proposto un bonus di 500 euro per famiglia da spendere per le vacanze in Italia. Serve alle famiglie, specie con minori. Serve al mondo del turismo: una piccola boccata d’ossigeno per un’industria in ginocchio». Così in un tweet il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

© Riproduzione riservata