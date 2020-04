Coronavirus, Speranza: "Fase 2 dal 4 maggio ma la battaglia non è vinta"

"Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché il 4 maggio sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa fase 2", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza alla trasmissione Circo Massimo a Radio Capital.

"Mi auguro che al più presto ci possa essere un incontro tra le forze sociali e con loro irrobustire il documento del 14 di marzo che ci ha aiutato in queste settimane difficili per avere sicurezza nei luoghi di lavoro - ha aggiunto -. Ma voglio essere chiaro su un punto: la battaglia non è vinta".

