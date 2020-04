Coronavirus, task force in mano a Colao: chi è l'uomo della ripartenza

Lockdown prolungato fino al 3 maggio, ma intanto il Governo prepara la "task force", fatta di esperti economisti, scienziati e giuristi, che dovranno occuparsi della "ripartenza" dell'Italia. A guidare questa "macchina" sarà Vittorio Colao, uno dei manager italiani più apprezzati da governi e politica. A sceglierlo è stato il premier Conte.

Ma chi è Vittorio Colao? Manager bresciano, classe 1961, per dieci anni ceo di Vodafone. Qui ha avuto un ruolo chiave nella crescita del colosso, a maggio del 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo ha nominato Cavaliere del Lavoro ed è stato, tra l'altro, anche amministratore delegato del gruppo Rcs. Così nel 2018 aveva spiegato la scelta di non lasciare il suo lavoro da manager per il Governo: "E' vero che in passato mi hanno offerto di fare il ministro, ma avevo un lavoro bello e importante da completare, dipendevano da me più di 100mila persone. Credo che gli impegni di lavoro vadano conclusi".

Nella task force c'è anche l'economista Enrico Giovannini, romano, classe 1957, ministro del Lavoro nel Governo guidato da Enrico Letta. E' suo il progetto del Reddito di Inclusione, che di fatto ha anticipato il Reddito di Cittadinanza. Profilo da accademico, docente a Tor Vergata ed alla Luiss, è stato chief statistician dell'Ocse e presidente dell'Istat. Oggi portavoce, e tra i fondatori, dell'Asvis, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Tra i nomi annunciati dal premier Giuseppe Conte anche quello di Raffaella Sadun, professor of business administration alla Harvard Business School, e dell'economista Mariana Mazucato, cresciuta negli Stati Uniti e con la doppia cittadinanza, anche americana. Docente di Economia dell'Innovazione e del valore pubblico all'University College London (Ucl) è nata a Roma nel 1968 ed è autrice di pubblicazioni e libri tradotti in diverse lingue fra cui 'Lo Stato innovatore' e 'Ripensare il Capitalismo' dove rivendica il ruolo guida del pubblico nell'innovazione e nella crescita sostenibile.

Nell'elenco di coloro che dovranno far ripartire l'Italia c' è anche Filomena Maggino che guida la cabina di Regia "Benessere Italia" della Presidenza del Consiglio: curriculum da statistica, lavora alla messa a punto una strategia per governare la complessità quello che definisce "il diritto ad una vita migliore possibile".

