Coronavirus, De Micheli: "Dal 3 maggio rivedere orari di lavoro e uso mezzi pubblici"

Dopo il 3 maggio vanno pensate "riaperture graduali" e studiate "nuove modalità" sia del "momento fisico" in cui si sta sui mezzi pubblici, "metropolitana, bus, aereo, quindi distanziati, magari con la mascherina" ma anche "a una riorganizzazione del lavoro e della vita, che per esempio in termini di orario non obblighi tutti ad andare e venire dal lavoro nello stesso orario, modificando intensità e frequenze dei passaggi dei mezzi negli orari dove questi sono più necessari". Lo ha detto il ministro Paola De Micheli.

"Abbiamo altri 50 milioni di euro già stanziati che posso assegnare alle Regioni a breve - ha poi dichiarato -, ma probabilmente nel decreto che metteremo a punto dopo Pasqua aumenteremo questa cifra. Quindi farò una sola assegnazione, per sostenere le famiglie che non riescono a pagare l'affitto per problemi di lavoro e di reddito".

