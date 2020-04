Coronavirus, Musumeci: "Misure più restrittive per Pasqua ma i numeri ci danno ragione"

"Il numero dei guariti supera quello dei decessi in Sicilia. C'è una tendenza al miglioramento. Non vuole dire tutti liberi. Ho dovuto mettere misure più restrittive per Pasqua e chiedo scusa ai siciliani, ma i numeri ci danno ragione".

Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ospite a Pomeriggio cinque. Ed in merito agli artisti di strada che hanno raggiunto in auto l’isola, attraversando l’Italia, il Governatore ha commentato: "Si sono comportati in maniera irresponsabile". "Chi li ha fatti passare a Villa San Giovanni ha fatto malissimo e non ha fatto il proprio dovere - ha aggiunto -, adesso fanno bene a stare in quarantena e li invito a tornare in Sicilia passata la tempesta. Ma il loro comportamento è stato irresponsabile", ha ribadito.

