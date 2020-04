Fondi europei per la ripresa, via libera da Roma: la Sicilia potrà usare 3 miliardi

Intesa dopo giorni di braccio di ferro tra il governo e i rappresentanti delle Regioni. La Sicilia, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, potrà contare su una somma vicina ai 3 miliardi da qui ai prossimi mesi per finanziare misure sanitarie di contrasto al Coronavirus ed economiche per aiutare la ripresa.

L’intesa porterà alla riscrittura dei piani di investimento dei fondi europei rimasti nei cassetti in Sicilia e nelle altre regioni del Mezzogiorno. Il governo nazionale si è riservato «solo» la possibilità di utilizzare il 20% di queste somme per finanziare programmi nazionali (a partire dalla cassa integrazione) che devono però avere una ricaduta sui territori che hanno ceduto queste quote.

Nel vertice di ieri col ministro per il Sud Giuseppe Provenzano è stato fatto il punto sulle somme disponibili. Per la Sicilia le somme non spese oscillano fra i 3 e i 4 miliardi ma non tutto questo budget è riprogrammabile

