Emergenza Coronavirus, Musumeci chiede al governo poteri speciali

Il presidente della Regione Musumeci chiede allo Stato i poteri speciali per contrastare l'emergenza Coronavirus. È quanto approvato in una delibera di giunta che, una volta ottenuto l'ok da Roma, permetterebbe al governatore di disporre della polizia e dell'esercito.

Musumeci, che da settimane si muove «come se fossimo in guerra» - come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia - vuole provare ad attuare una norma dello Statuto siciliano, l'articolo 31 (finora mai applicato), che prevede esplicitamente che il presidente «può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza» per dare attuazione alle ordinanze urgenti di contrasto alla diffusione del Covid-19.

