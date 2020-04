Coronavirus, Crimi: "Riapertura? Per adesso non se ne parla e non ci sarà una patrimoniale"

"In questo momento non dobbiamo parlare di tempi di riapertura ma di stare a casa: c'è qualche miglioramento dell’evoluzione dell’epidemia" ma per riaprire "dobbiamo vedere la luce". Così il viceministro agli Interni e capo politico del M5s Vito Crimi a Radio Anch’io dove chiarisce: "Per adesso non se ne parla".

"Un contributo dei ricchi? Credo che dovrebbe essere spontaneo, molti lo stanno già facendo", ha poi aggiunto il viceministro, spazzando via le ipotesi di patrimoniale circolare negli ultimi giorni.

"Un’imposizione? No - ribadisce Crimi - questo non è il momento di imposizioni. Certo i parlamentari potrebbero invece autoimporselo, proprio perchè sono quelli che 'impongono' le leggi".

