Coronavirus, Razza: "In Sicilia pianificazione per tempo ma troppo ottimismo"

«La pianificazione in Sicilia è stata tempestiva, nessun siciliano si è trovato privo di un posto letto di terapia intensiva, merito di chi ha lavorato non dico di chi ha programmato. E’ giusto, condivido la necessità di

trasferire tutti i dati alla VI commissione all’Ars perché posa compiere ruolo istituzionale di controllo di tenuta del piano». Ha replicato in all'Ars l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza alle osservazioni di alcuni deputati delle opposizioni che hanno chiesto maggiori informazioni al governo regionale.

Poi ha aggiunto: «Oggi dobbiamo fare grande attenzione, c'è un ottimismo dilagante che mi preoccupa: se è vero che una parte significativa di chi è rientrato ha completato i 14 giorni di isolamento, c'è un’altrettanta quota che non l’ha fatto. Quindi le misure di contenimento vanno mantenute».

