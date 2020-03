La Regione chiede al governo la proroga della limitazione dello spazio aereo siciliano

"Abbiamo chiesto al Ministro per i trasporti di prorogare la limitazione dello spazio aereo siciliano che scade proprio oggi". Così Marco Falcone, assessore ai Trasporti della Regione siciliana nel corso di una trasmissione su Rai Uno.

"Abbiamo limitato anche il trasporto marittimo, mentre prima da Genova, da Livorno e da Civitavecchia arrivavano via traghetto anche usando traghetti per trasporto merci, abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse una limitazione al trasporto di persone", ha aggiunto.

"Dobbiamo scoraggiare gli spostamenti, solo in questo modo salvaguarderemo la salute dei siciliani ma anche di quanti non sono siciliani ma si trovano qui", ha spiegato Falcone.

E il governatore Musumeci, sempre ospite della stessa trasmissione, ha ricordato che "alla fine di febbraio avevo invitato i cittadini del Nord a non scendere verso il sud. Sono stato criticato da tutti, compreso il sindaco di Messina che ha detto che la sua è città ospitale. Ma in quel momento tutti avevano sottovalutato. Se avessimo bloccato gli accessi in Sicilia- ha ammesso- , ma lo avrebbe dovuto fare il governo nazionale, oggi avremmo avuto meno problemi".

© Riproduzione riservata