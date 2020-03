Protezioni contro il coronavirus, Conte: oggi distribuiamo 4 milioni di mascherine

In arrivo mascherine contro l'emergenza coronavirus. "Nei giorni scorsi sono stati acquistati più di 6.500 respiratori e dalla prossima settimana arriveranno 120 milioni di mascherine, grazie all'incessante lavoro fatto all'estero. Solo in questa giornata (lunedì, ndr) distribuiremo 4 milioni di mascherine e 125 ventilatori".

Lo dice il premier Conte in un'intervista a La Stampa. "Decine di imprese italiane stanno riconvertendo le loro produzioni per rispondere all'emergenza - aggiunge -, anche con il supporto dello Stato e delle risorse economiche inserite nel decreto Cura Italia. Il Paese sta rispondendo con tutta la sua forza. Ce la faremo".

Sul confronto con la Regione Lombardia spiega: "Con il governatore Fontana abbiamo collaborato fin dall'inizio, ogni decisione che abbiamo preso è stata valutata insieme, seguendo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico. Stiamo facendo tutti degli sforzi straordinari".

"Dall'inizio dell'emergenza sono aumentati del 50 per cento i posti letto di terapia intensiva su tutto il territorio nazionale - conclude -, e di oltre il 70 per cento in Lombardia. E nei prossimi giorni aumenteranno ancora. Siamo al fianco dei milanesi, dei lombardi e di tutti coloro che lottano negli avamposti di questa durissima battaglia. Una battaglia che riguarda il Paese intero e che va combattuta da tutti, restando uniti", aggiunge.

