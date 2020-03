Coronavirus, il Cars: "Dispositivi di protezione per forze dell'ordine ed operatori sanitari"

Maggiore protezione per i lavoratori in prima linea nell'emergenza coronavirus. È quanto chiede il Cars, Comitato Amministratori Sicilia, con una lettera indirizzata al premier Conte, al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e al governatore Musumeci.

"Come è a vostra conoscenza, l'emergenza coronavirus ha preso il sopravvento in tutto il territorio nazionale ed anche in Sicilia sono in aumento il numero dei contagi. A tal proposito, noi del comitato amministratori della Regione Sicilia vogliamo portare alla vostra attenzione la situazione di disagio in cui versano numerosi lavoratori i quali, non potendo rimanere a casa, corrono il rischio di venire contagiati se non si mettono subito in pratica le opportune precauzioni", dice il portavoce Cars Gianfranco Gentile.

"Tra questi, i protagonisti principali della lotta al diffondersi del coronavirus - aggiunge -, come i membri delle forze dell'ordine, giornalmente in prima linea, ed i volontari della protezione civile. Pertanto, con la presente, chiediamo che tutti gli operatori sanitari (ove siano ancora sprovvisti), le forze dell'ordine ed i membri della protezione civile, costantemente attivi sui nostri territori, siano dotati immediatamente di mascherine, guanti in lattice e gel disinfettante, con obbligo di indossarle durante l'espletamento del loro lavoro, ai sensi e per gli effetti dei decreti legge vigenti e delle ordinanze regionali".

"Capiamo bene che queste ore sono molto delicate per l'intera nazione ed è per questo che a maggior ragione chiediamo che tali categorie lavorative siano assolutamente tutelate in maniera tempestiva e mettendo in atto - conclude - qualsiasi provvedimento necessario".

