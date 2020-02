Coronavirus, scoppia il caso migranti: Musumeci scrive a Conte ma la Sea Watch sbarca a Messina

No allo sbarco a Messina. Il presidente della Regione Nello Musumeci ieri sera ha inviato una lettera al premier Conte chiedendo di fermare lo sbarco della Sea Watch a Messina con 194 migranti a bordo. Il motivo? L'hotspot non è idoneo alla quarantena.

Una richiesta però caduta nel vuoto perchè questa mattina la nave è approdata. Sul molo Norimberga da stamattina c'era personale delle forze dell'ordine, dell'Asp e del Comune. Attuate le procedure di contenimento: accertamenti saranno effettuati sull'imbarcazione per verificare l'eventuale presenza di persone con la febbre che saranno isolate e messe in quarantena nella caserma Gasparro di Biscontea per 14 giorni.

Il presidente della Regione Nello Musumeci in una lettera al premier Conte ieri si era detto contrario allo sbarco affermando che nella caserma Gasparro Bisconte di Messina "sono emerse rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario, in merito all'accoglienza di nuovi migranti".

E oggi commenta: "Il governo di Roma ha respinto la nostra proposta, autorizzando a Messina lo sbarco dei migranti e la loro sottoposizione a isolamento in un hotspot che le autorità sanitarie hanno dichiarato inadeguato allo scopo. È una decisione grave che non rispetta la dignità dei migranti e le preoccupazioni dei siciliani. Sarebbe stato più umano indirizzare la nave in un porto attrezzato e in un territorio lontano dalla emergenza sanitaria. Ne prendiamo atto".

Musumeci aveva esortato il premier "a condividere il senso di responsabilità nei confronti della comunità dei siciliani, anche in ragione dell'emergenza nazionale che sta impegnando tutte le nostre strutture sanitarie nella complessa azione di contrasto alla epidemia Covid-19".

Dello stesso parere il presidente nazionale di Consumatori Associati Ernesto Fiorillo che aveva "invitato le Autorità ad evitare che ulteriori quote di migranti sbarchino a Messina poiché non è in grado di affrontare l' accoglienza in un periodo di conclamato contagio per il Coronavirus".

