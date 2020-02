Legge di stabilità, in Sicilia congelata spesa per 409 milioni di euro

Il governo riduce la spesa della Regione di 409 mln di euro: 193,8 mln per il 2020 e 215,4 mln per il 2021: e lo fa congelando le risorse in attesa della definizione dell’accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Lo prevede la legge di stabilità regionale approvata dalla giunta Musumeci. Il testo è composto da 66 articoli.

La manovra, bilancio e legge di stabilità, ora passeranno al vaglio dell’Assemblea regionale: l'esercizio provvisorio scade a fine aprile. ANSA

