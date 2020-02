Coronavirus, Musumeci convoca vertice operativo: "Già pronti per eventuale emergenza"

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per oggi al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l’emergenza Coronavirus.

"Siamo chiamati a rispettare un protocollo nazionale che è quello definito dalla Protezione civile che ha ed esercita un controllo particolare sulle persone in arrivo in porti e aeroporti. Nel vertice che abbiamo convocato nel pomeriggio faremo il punto della situazione per creare omogenee iniziative in tutta la Sicilia. In ogni caso, siamo già pronti per affrontare una condizione di emergenza", ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani Leoluca Orlando Al termine della riunione, fissata per le 15, il presidente Musumeci incontrerà la stampa.

