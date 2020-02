Approvato all'Ars il rinvio delle elezioni nelle ex Province. Con 31 voti a favore, 0 contrari e 2 astenuti il ddl è passato. I deputati del M5s non hanno votato, come preannunciato dalle parlamentari Gianina Ciancio ed Elena Pagana, intervenute durante la seduta, criticando «l'ennesimo rinvio».

Il voto quindi è previsto tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Nel frattempo gli incarichi dei commissari verranno prorogati.

