La girandola dei portaborse all'Ars tra volti nuovi e tante conferme

Con l'elezione di Angela Foti a vicepresidente dell'Assemblea regionale è ripartito anche il risiko dei collaboratori dei deputati all'interno del consiglio di presidenza. Come si legge in un articolo di Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia in edicola oggi, il nuovo anno si apre nel segno delle conferme, scadenze che non sono rinnovate e qualche nuovo arrivo negli staff a sostegno dei parlamentari.

Le novità più importanti riguardano la Foti è arrivata alla vicepresidenza dopo l'elezione nello scorso dicembre al posto di Giancarlo Cancelleri che nel frattempo a Roma a ricoprire l'incarico di viceministro dei Trasporti. Andando via Cancelleri a settembre è decaduto anche il suo staff e, alla ripresa dei lavori dopo le vacanze di Natale, Foti ha provveduto a firmare i nuovi contratti che portano la data del 15 e del 17 gennaio con incarichi che avranno una durata variabile di sei mesi o di 11 mesi.

