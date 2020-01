Cancelleri ad Agrigento: "In Sicilia viabilità vergognosa"

«Le condizioni delle strade non solo della provincia di Agrigento ma dell’intera Sicilia sono da vergogna assoluta». Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri intervenendo nel corso di un incontro ad Agrigento in Prefettura con i sindaci del territorio protagonisti che hanno organizzato nei giorni scorsi una marcia di protesta contro l’isolamento, alla quale hanno aderito numerose componenti della società civile e dell’associazionismo, e in programma il 25 gennaio.

«Posso dire con orgoglio - aggiunge - che abbiamo finalmente sbloccato i lavori della Caltanissetta-Agrigento e la completeremo. Sulla Palermo-Agrigento, purtroppo, abbiamo perso un mese. Eravamo riusciti a trovare con Cmc un’impresa che facesse l’affidamento dei lavori ma la trattativa è saltata per una problematica economica. Ci siamo rimessi di nuovo al lavoro e stiamo riallacciando i rapporti con altre imprese, spero che entro il mese di gennaio si possa trovare una soluzione e firmare i contratti».

Cancelleri ha parlato anche della viabilità provinciale. «Abbiamo finalmente dato ampi poteri al commissario delle strade provinciali siciliane - spiega Cancelleri - che sarà il provveditore delle opere pubbliche di Sicilia e Calabria. Gianluca Ievolella avrà poteri derogatori sul codice degli appalti, significa che, presi gli oltre 400 milioni di euro che sono fermi nelle province e che non vengono spesi perchè non ci sono i progetti, potrà istituire una cabina di regia che si occuperà di completare l’iter per la realizzazione delle opere».

