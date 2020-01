Ars, nasce il gruppo della Lega: "Obiettivo rilancio governo Musumeci"

Nasce all'Ars il gruppo della Lega. A farne parte i deputati regionali Orazio Ragusa, Giovanni Bulla, Marianna Caronia e il capogruppo, Antonio Catalfamo.

Sono loro «i protagonisti del primo gruppo della Lega nella storia della Regione siciliana», afferma il senatore Stefano Candiani, commissario regionale del partito di Matteo Salvini, per il quale in questo modo «si rafforza il centrodestra per il rilancio dell’azione del governo regionale».

E spiega: «Da oggi vogliamo essere stimolo al governo regionale con tutta una serie di proposte. Le priorità, sono le infrastrutture e, con esse, i fondi strutturali per dare alla Sicilia, per anni soffocata da inerzia e superficialità, quanto ha diritto di avere. Lavoreremo per dare risposte agli imprenditori agricoli e a tutti i settori legati all’agricoltura e all’economia. Punteremo sull'autonomia differenziata come opportunità per la Sicilia, la continuità territoriale come diritto e non come elemosina e la sburocratizzazione che in Sicilia è un problema sentito e che blocca l’economia dell’Isola».

Tanti temi che saranno approfonditi, annuncia Candiani, «nel corso di una prossima grande assemblea regionale del partito alla presenza del nostro leader, Matteo Salvini».

