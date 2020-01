Milleproroghe, Villarosa: "160 milioni per rimborsi sisma in Sicilia"

Con il decreto Milleproroghe sono stati stanziati 160 milioni di euro per consentire ai soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, di ricevere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento. Lo rende noto il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa.

"L'originaria insufficienza di risorse - afferma in un comunicato - è stata superata prevedendo che i rimborsi siano effettuati a valere sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi". ANSA

