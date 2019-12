Formazione e lavoro in Sicilia, firmato un decreto per certificare le competenze

L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, e l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Antonio Scavone, hanno congiuntamente firmato il decreto per la certificazione delle competenze che porta la Sicilia a essere tra le prime regioni italiane ad avere ottemperato agli indirizzi europei in materia di riconoscimento di apprendimenti formali, non formali e informali.

E’ quanto si legge in una nota. In pratica, il decreto, oltre a confermare le modalità di conseguimento di titoli maturati a seguito di un percorso scolastico, universitario o di formazione professionale, riconosce la certificabilità delle cosiddette esperienze non formali e informali: si tratta, nel primo caso, di esperienze maturate nell’ambito di organismi di volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale e dell’impresa; nel secondo caso, quello dell’apprendimento informale, si fa invece riferimento alle conoscenze acquisite in altri contesti lavorativi o di vita quotidiana.

"Saranno i Centri per l’impiego o le Agenzie per il lavoro - aggiunge - a individuare e valutare il percorso lavorativo dei soggetti che ne faranno richiesta, accertando le competenze maturate, e successivamente ad accompagnare il soggetto verso l'acquisizione della qualifica attraverso un esame finale, da effettuare presso un ente di formazione". "Il provvedimento risponde alle esigenze di giovani e adulti che intendano valorizzare le competenze acquisite attraverso diversi percorsi esperienziali - sottolinea Lagalla - e conseguire, sulla base di un iter condiviso tra validazione dell’attività svolta ed integrazione formativa, una qualifica professionale che permetta loro di riqualificarsi, collocandoli nel mercato del lavoro o, magari, proseguendo nell’ulteriore approfondimento formativo delle abilità riconosciute".

