Ars, slitta il programma dei lavori: convocazione in aula per sabato 28

Slitta all'Ars il programma dei lavori sui disegni di legge di assestamento di bilancio e rendiconto. Era fissata per oggi la discussione.

"Fermo restando che il governo garantisce che entro domani arriveranno in Assemblea tutti i documenti finanziari - ha detto in apertura dei lavori il presidente Gianfranco Miccichè - l'aula è convocata il 28 mattina per incardinare i ddl, sperando che la commissione bilancio li abbia nel frattempo esitati. Ci sarà dunque il termine per gli emendamenti e l'aula inizierà l'esame dei ddl il 29 mattina, sapendo fin da ora che in ogni caso dovremo concludere entro il 30 sera".

L'assessore al Territorio Toto Cordaro ha comunicato che insieme ai due ddl il governo presenterà la richiesta di esercizio provvisorio. L'aula è dunque convocata sabato 28 alle 11. Anche l'elezione del vicepresidente dell'Ars che dovrà prendere il posto di Giancarlo Cancelleri dimessosi dopo la nomina nel governo nazionale, prevista per oggi, è stata rinviata. "

Vedremo se potremo farla il 29 - ha detto Miccichè - altrimenti procederemo nel corso della prima seduta utile del nuovo anno".

