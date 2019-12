Dito medio a Salvini, la ragazza chiude i suoi account social

Dopo le polemiche ha chiuso tutti i suoi account social e non ha replicato agli attacchi. Resta in silenzio la ragazza che ha postato un tweet in cui si vede lei in primo piano su un aereo che mostra il dito medio riferendosi a Matteo Salvini che dorme qualche poltrona più in là.

La ragazza si definisce "artista incompresa, gattara, amante della carbonara e di ogni cosa grassa, 19 y.o. portati male". Salvini rilancia il tweet e commenta: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione".

Da qui è scoppiato il caos sui social e la ragazza è diventata oggetto di polemiche, attacchi e insulti sul web. "Sta facendo il giro della rete questa "bellissima" foto che in molti ci hanno segnalato... Complimenti alla signorina per l'educazione. E poi sarebbe Salvini che semina odio... Ma noi non odiamo nessuno e auguriamo buona vita e Buon Natale anche a lei e al suo dito medio", si legge sul tweet del sito ufficiale "Lega-Salvini premier".

Ma sono soprattutto i militanti della Lega che insorgono e parlano di "stupidità manifesta e condivisa", di "pescetta eroina" e "diversamente intelligente", solo per citarne alcuni. "La stronzetta vorrà farsi un po' di pubblicità? - è il tweet di Annaelegalità - spero affoghi nella (seguono disegni di escrementi disegnati ndr)tanto il suo posto è quello!".

