Dl Fisco, il Senato vota sì alla fiducia: adesso è legge

Via libera definitivo dall’Aula del Senato al decreto legge fiscale. Il provvedimento, che era stato già approvato dalla Camera, ha ottenuto la fiducia a Palazzo Madama con 166 voti favorevoli e 122 contrari.

Il governo aveva posto la questione di fiducia sul decreto fiscale, che è arrivato in Aula al Senato senza il mandato al relatore. Il testo è stato modificato alla Camera e secondo l'intesa di maggioranza non ha subito ulteriori ritocchi prima di incassare, appunto, il via libera definitivo del Parlamento.

La commissione Finanze non è riuscita a terminare l'esame degli emendamenti rispettando il timing fissato e il provvedimento è passato quindi all'esame dell'assemblea senza aver concluso il passaggio in commissione al Senato.

"Il dl Fisco, vero cuore della politica finanziaria del Paese, viene approvato dalla maggioranza giallorossa senza discutere e senza che siano stati apportati miglioramenti. Il Governo ormai soffoca il Parlamento svilendone il ruolo e umiliandone le prerogative costringendo l'Aula a tre voti di fiducia in meno di tre giorni e, cosa ancor più grave soffocano cittadini e imprese costringendoli a un bagno di tasse che limiterà ogni iniziativa di crescita e sviluppo". Lo dichiarano i senatori di Forza Italia, Dario Damiani, Alessandra Gallone, Gilberto Pichetto e Roberta Toffanin.

