Reddito di cittadinanza: addio sospensione per lavori brevi, valanga di "decaduti"

Stop al reddito di cittadinanza congelato in caso di lavori brevi. Questa è una delle correzioni alle modifiche apportate dalla commissione Bilancio alla manovra chieste dalla Ragioneria. Complessivamente sono una settantina.

Tra le 39 misure sotto la lente per le coperture anche il ripristino delle sconto in fattura per eco e sismabonus per i condomini e l'estensione ai pediatri dei fondi per avere macchinari per gli esami in studio. A queste si aggiunge la richiesta di correzioni definite "di drafting" per altre 29 norme.

REDDITO DI CITTADINANZA. Nel caso della sospensione, anziché la decadenza, dal reddito di cittadinanza quando i beneficiari trovino un lavoro a tempo determinato, nella relazione dei tecnici si legge che la norma "comporta maggiori oneri non quantificati né coperti" e che "la relazione tecnica pervenuta è incongrua e inadeguata": per questo motivo la Ragioneria chiede lo "stralcio" della norma. Stessa motivazione per i pediatri.

Le modifiche chieste dalla Ragioneria dovrebbero essere fatte proprie per intero dalla commissione Bilancio del Senato che poi dovrebbe proporre all'Aula il maxiemendamento corretto, compresi gli stralci chiesti dalla presidenza di Palazzo Madama e annunciati in assemblea dalla presidente, Elisabetta Casellati. Alcuni dei rilievi coincidono con quelli della presidenza del Senato, ad esempio sulla Tobin Tax, altre invece incidono sulla scrittura, o sulle coperture, di altre norme.

Intanto, tornando ai sussidi, l'Inps ha reso noto che sono 1.066.000 le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte dall'Inps tra aprile e novembre. Tra queste 51.681 sono decadute e quindi le famiglie beneficiarie di Reddito (890.756) e pensione di cittadinanza (123.673) sono nel complesso 1.014.429. Il dato arriva dall'Osservatorio dell'Inps sulla misura introdotta con la manovra dal Governo gialloverde. In media l'importo per famiglia è di 484,44 euro con un massimo in Campania di 554 euro. Le domande che sono state respinte sono 444.494 mentre oltre 112.000 risultano in lavorazione.

© Riproduzione riservata