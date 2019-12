Precari, la Regione trasferisce 49 milioni ai Comuni

Gli assessori regionali siciliani della Funzione Pubblica, Bernadette Grasso, e del Lavoro, Antonio Scavone, hanno firmato il decreto con cui vengono trasferite, agli enti locali isolani, le somme necessarie per il pagamento del personale precario già stabilizzato e quello ancora da stabilizzare.

«Si tratta della quarta trimestralità del fondo straordinario che serve per garantire ai comuni, alle ex province e alle unioni di comuni, le risorse necessarie per il pagamento del personale precario - sottolineano Grasso e Scavone - in particolare, nei prossimi giorni verranno trasferiti 49,4 milioni di euro a saldo dei 172 milioni assegnati per l’intero 2019».

A oggi sono 158 gli enti locali che hanno proceduto alla stabilizzazione di 4305 dipendenti su un totale di 11.388. «Il processo di stabilizzazione del personale precario in Sicilia è destinato a crescere ulteriormente -continuano gli assessori- visto che il contributo relativo al fondo straordinario è pluriennale ed è previsto che venga erogato fino al 2038».

