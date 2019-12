Associazione per la direzione del personale, rinnovate le cariche siciliane: Plescia nuovo presidente

Rinnovate le cariche siciliane dell’Aidp, Associazione italiana per la direzione del personale. Alla guida dell’associazione per il triennio 2020-2022 ci sarà Massimo Plescia (amministratore unico di SDI Soluzioni d’Impresa srl) con Dario Cera (Hr Manager Siciliacque spa) e Giovanni Lo Faro (Area Manager Gi Group spa) vicepresidenti, rispettivamente con delega per la Sicilia occidentale ed orientale.

A completare la squadra i soci Carmelo Pappalardo (direttore Centro Orientamento Formazione e Placement dell’Università di Catania) delegato al congresso nazionale AIDP che si terrà a Torino il 21 e 22 maggio 2020; Raimondo Ingrassia (ordinario di Organizzazione aziendale alla facoltà di Economia dell’Università di Palermo) delegato per il Centro Ricerche nazionale e per le attività di Master e formazione; Maria Grazia Puglisi (amministratore unico YESchool srl) delegata per l’internazionalizzazione; Attilio Parisi (direttore generale Plurimpresa srl) delegato al Centro Studi; Monica Luca (amministratore delegato Metaconsulting) delegata ai giovani; Daniela Vitale (Office Manager Sicilia e Calabria Marsh spa) delegata per Aidp Pubblica Amministrazione; Michela Schillaci (consulente HR) delegata per il Diversity, Pietro Ambra (responsabile Sicilia Formamentis Group) delegato per le Politiche del Lavoro e Rosanna Venuto (Search & Selection specialist Gi Group Sicilia) delegata per Aidp Social. Il programma 2020 prevede importanti iniziative su tre aree tematiche: capitalismo umanistico, giovani e politiche del lavoro.

AIDP Associazione Italiana per la Direzione del Personale è il più grande network italiano dei manager ed esperti di “Human Resources”. L’Associazione è da sempre impegnata per fare evolvere la visione culturale delle persone nelle imprese, da centro di costo a centro di profitto. In Italia ci sono 16 gruppi regionali ed oltre 3.000 soci.

© Riproduzione riservata