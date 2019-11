Regione, via libera al piano rifiuti dalla commissione Via-Vas

"Conforme alla legislazione regionale, nazionale ed europea". La commissione Via-Vas, presieduta da Aurelio Angelini, dà il via libera al Piano regionale dei rifiuti che adesso potrà essere trasmesso all’Assemblea regionale per essere esaminato dalla commissione Ambiente. E’ quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione siciliana.

"Si consuma - sottolinea il governatore Nello Musumeci - un’altra tappa del percorso che porterà a un riforma indispensabile, pensata per chiudere definitivamente con un passato fatto di continue emergenze".

Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori del Territorio e ambiente, Toto Cordaro, e dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon che sottolineano come "si sia ormai conclusa la fase più complessa della procedura, confermando quanto era già stato illustrato a Bruxelles e chiarito al ministero".

