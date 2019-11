Ars, la gelese Damante nuova deputata M5s al posto di Cancelleri

È Ketty Damante la deputata del Movimento 5 Stelle che subentra nel gruppo Ars al posto di Giancarlo Cancelleri, dopo le dimissioni di quest'ultimo chiamato a svolgere l'incarico di viceministro ai Trasporti nel governo Conte. La decisione è stata presa stamattina dalla commissione Verifica poteri dell’Ars. La delibera, comunque, per essere operativa dovrà prima essere ratificata dal voto dell’aula.

Con il subentro della neo portavoce M5S, l’Assemblea Regionale Siciliana ritrova il suo plenum con una composizione di 70 deputati. Il nome di Damante, candidata e prima dei non eletti nel collegio di Caltanissetta nella lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 era stato indicato nella valutazione e nell’interpretazione normativa degli uffici dell’Ars.

Ketty Damante è esperta nella gestione e attuazione dei fondi europei. Opera da anni nell’ambito degli enti pubblici, prima in una Agenzia di sviluppo locale del comprensorio di Gela, poi per la Provincia Regionale di Caltanissetta e infine dal 2006 alla Regione Siciliana, allo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione programmazione 2000-2006.

Ha ricoperto i ruoli di Istruttore e Valutatore PO FSE 2007/2013, Consulente Formez per la chiusura del PO FESR 2007/2013. Dal punto di vista politico Damante vanta una storia di attivismo e vicinanza al Movimento 5 Stelle, avendo ricoperto il ruolo di assessore comunale, da cui si è poi dimessa, nella prima giunta varata dall’ex sindaco M5S di Gela.

"La mia storia personale - spiega Damante - si intreccia ormai da anni con quella del Movimento e posso affermare che la nostra storia politica dimostra che anche le sconfitte possono tramutarsi in opportunità, a condizione di onorare onestà e coerenza. Questa identità vorrò mantenerla sino al termine del mandato per continuare a guardare negli occhi - conclude la neo deputata M5S all’Ars - coloro che mi hanno votata".

