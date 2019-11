Ex Tabella H in Sicilia, ecco chi incasserà i fondi: tagli all’Antimafia

A pagare il conto è soprattutto l’antimafia mentre a beneficiare dei maggiori contributi di quella che era la Tabella H sono coloro che hanno fatto richiesta all'assessorato ai Beni Culturali.

Tagli per la fondazione Falcone che aveva avuto lo scorso anno dalla Regione 190 mila euro, e ora, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, dovrà accontentarsi di 145 mila.

Il centro studi Cesare Terranova non andrà oltre i 10 mila euro cioè 4 mila in meno del 2018. Il centro Pio La Torre avrà 52 mila euro, stesso budget di 12 mesi fa quando però fu imposto un taglio rilevante. Solo la fondazione Gaetano Costa, nella galassia antimafia, vede più che raddoppiato il proprio contributo, che sarà quest'anno di 17 mila euro.

Quest'anno la Regione ha messo a disposizione 6 milioni e 234 mila euro, quasi un milione in meno rispetto all'anno scorso. Finanziamenti che una volta costituivano la Tabella H che fino a una decina di anni fa si aggiravano fra i 60/70 milioni.

