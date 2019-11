Governo, Trizzino: "Serve chiarezza da parte del Pd"

"Per chi si è speso e si spende, dentro il Movimento, nel rispetto delle regole interne, per un accordo organico con gli attuali alleati di Governo, le conclusioni dell’assemblea del Pd lasciano profondamente perplessi. Infatti, invece di ricercare le tante cose che uniscono in questo momento delicatissimo per il Paese, l’assise del Pd ha rilanciato su tutto ciò che divide".

Lo afferma Giorgio Trizzino, deputato del Movimento 5 Stelle, che aggiunge: "E così, invece di avviare una riflessione di spessore sul posizionamento produttivo del Paese, su come riformare il capitalismo finanziario che non crea sviluppo ma solo crescenti disuguaglianze, il Pd punta sui temi dei cosiddetti diritti civili, che meritano rispetto e considerazione ma che, pur rientrando tra le nostre priorità, in questa fase vengono dopo le emergenze dell’ex Ilva e del maltempo. Serve dunque chiarezza", aggiunge.

© Riproduzione riservata