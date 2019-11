L'appello dei disabili alla Regione: "Nessun taglio all'assistenza scolastica"

L'appello dei disabili è chiaro e si fa sentire ad alta voce: non tagliate i fondi per l'assistenza a scuola. Dopo una serie di allarmi più o meno veritieri lanciati dalla Regione, arriva la secca smentita dell'assessore alla Famiglia Antonio Scavone: «Non è assolutamente vero che sospenderemo, da gennaio, il servizio di assistenza igienico-sanitaria agli studenti disabili siciliani».

Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola oggi, secondo l'assessore, la richiesta al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha messo tutti in allarme, si è resa necessaria, per evitare un eventuale danno erariale, a seguito del conflitto tra due norme: quella nazionale, che pone il servizio a carico delle scuole, e quella siciliana, che la prevede in capo alla Regione.

