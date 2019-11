All'Ars nasce il gruppo Sicilia Futura - Italia Viva

Nasce all’Ars il gruppo Sicilia Futura - Italia Viva, al quale aderiscono i deputati regionali Nicola D’Agostino, Edy Tamajo, Luca Sammartino e Giovanni Cafeo. A tenerlo a battesimo è stato il vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato. Presente alla conferenza stampa, a Palazzo dei Normanni, a Palermo, anche la senatrice Valeria Sudano.

"Inizia un percorso virtuoso per l’Assemblea e crediamo anche per la Sicilia", ha sottolineato il capogruppo Nicola D’Agostino, presentando il nuovo gruppo parlamentare espressione del partito fondato da Matteo Renzi. "Renzi ha voluto lanciare questa iniziativa e noi con coerenza rappresentiamo questo percorso - ha aggiunto -. Noi siamo all’opposizione del governo Musumeci. Vogliamo colmare il distacco che in questi anni si è avuto con i cittadini".

"Nella manifestazione di sabato con Renzi, Bellanova e Rosato, a Catania, presenteremo proposte precise e le spiegheremo ai cittadini per questa legislatura e per il futuro. Voglio sottolineare poi la vera coesione nella costruzione di questo gruppo. Non è un’operazione di palazzo o di potere o sintesi di deputati. Partiamo dalla base, dai territori, dai giovani, dalle donne, dai diritti dimostrando gioco di squadra e coesione. Fra di noi non c'è nessuna competizione e rivalità".

