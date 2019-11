Taglio soft dei vitalizi all'Ars, Figuccia: "Scendiamo in piazza"

Una fiaccolata di protesta contro il taglio soft dei vitalizi all'Ars, che ha ricevuto il primo via libera in Commissione. A organizzarla, martedì 12 novembre, è il deputato regionale dell'Udc Vincenzo Figuccia.

"Voglio lanciare un fortissimo appello a tutta la società civile, ai sindacati liberi, ai movimenti e alle associazioni, alle famiglie e ai cittadini tutti per dire basta allo scempio dei vitalizi - dichiara Figuccia -. Mentre a livello nazionale gli ex deputati hanno subito il taglio, la Sicilia resta ancora l'ultima regine che manca all'appello, trascinandosi il fardello per l'inerzia di taluni, in primis del presidente dell'Assemblea, che propongono un taglio beffa assolutamente ridicolo che lascerebbe asciutte le casse regionali a scapito dei cittadini. Per questo, martedì 12 novembre scenderemo in piazza con una fiaccolata che a partire dalle ore 22.00 sosterà su via Palagonia 4. Stringiamoci, uniti nel dovere morale di difendere i princípi della giustizia sociale e della più equa distribuzione delle ricchezze contro un sistema occulto che vuole conservare privilegi e poteri".

