Miccichè vuole fondare un nuovo partito, no dei forzisti

Gianfranco Micciché prende le distanze, ancora una volta, da Matteo Salvini e torna a ipotizzare l'uscita da Forza Italia e la creazione di un suo nuovo partito.

Una ipotesi che come chiarisce lo stesso presidente dell'Ars non è certezza: "Non ho intenzione di fare un nuovo partito ma vorrei che Berlusconi capisse che c'è un disagio forte e non si può accantonare solo perché è importante stare con Salvini". Le precisazioni subito dopo le polemiche che si sono sollevate dalla sua prima dichiarazione rilasciata a Il Mattino.

Una provocazione, dunque, non condivisa dai big siciliani. Renato Schifani, Stefania Prestigiacomo e Marco Falcone prendono, infatti, le distance da Miccichè.

