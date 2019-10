Violenza sulle donne, polemica su maglietta al Carrefour: "Grave, la ritirino"

«Ho appena visto questa maglietta in vendita al Carrefour. Se una donna parla troppo, meglio liberarsene? L’azienda sposa questo messaggio? Gravissimo, specie in un paese in cui la violenza contro le donne è notizia di ogni giorno. Chiariscano, o dovrò buttare la mia tessera». Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Monica Cirinnà, postando la foto della maglietta in vendita presso la celebre catena di supermercati in cui viene raffigurata una donna che parla ad uomo, il quale se ne libera, gettandola di sotto.

Sulla maglietta compaiono in un riquadro un uomo e una donna stilizzati in cui lei urla nell’orecchio di lui, e sotto la scritta: 'problem'. Nel riquadro accanto c'è solo l’uomo con il braccio teso perchè ha cacciato la donna, buttata giù fuori dal riquadro a testa in giù e la scritta: 'solved'(ovvero problema risolto).

«È gravissimo che un’azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che una nota catena di supermercati si metta a disposizione per distribuirle». Lo dichiara la senatrice Pd Valeria Fedeli, capogruppo in commissione diritti umani.

«In un Paese dove ogni 72 ore una donna viene uccisa, la mercificazione di una tragedia di queste dimensioni è un fatto intollerabile - aggiunge - L’azienda Skytshirt fermi subito la produzione e Carrefour Italia ritiri immediatamente il prodotto dai propri negozi».

