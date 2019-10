Reddito di cittadinanza, Fi: parte dei fondi contro fuga dei cervelli

Sostegno ai giovani e rientro dei cittadini italiani meritevoli al centro della proposta di legge presentata dalla senatrice di Fi Anna Maria Bernini come emendamento alla legge di bilancio. Nella proposta anche la riduzione del cuneo fiscale in favore delle imprese che assumano giovani, fino a 30 anni, l'esonero dai contributi previdenziali per 6 anni e che in caso di assunzione di giovani fino a 35 anni "meritevoli" che rientrano dall'estero il dimezzamento del cuneo per 3 anni.

Il costo previsto per questi scopi e per la promozione dell'autoimprenditorialità è di circa 450 milioni di euro a partire dal 2020 a cui si intende provvedere "mediante riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza". Il provvedimento, secondo quanto assicurato da presentando il provvedimento al Senato, avrà "il sostegno di tutto il gruppo di Forza Italia ma invitiamo tutte le altre forze politiche" a sottoscriverlo.

La proposta servirebbe a dare "opportunità ai laureati brillanti" e ai "giovani che hanno perso fiducia nell'Italia" e ad affrontare "la piaga dell'emigrazione di italiani, altamente formati". Tra gli sgravi fiscali, accanto al taglio del cuneo per le imprese che assumono questi giovani "meritevoli", spunta anche l'esenzione da qualsiasi tassa per le Start Up innovative e la costituzione di un fondo, "Startitalia", per offrire alle stesse prestiti agevolati con garanzia statale.

Occhio anche alla formazione di qualità per cui è prevista anche la costituzione di un fondo, "Erasmus Italia" con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'erogazione di contributi a giovani studenti che intendano specializzarsi in corsi altamente qualificati o fare ricerca

All'interno della proposta della Bernini anche l'eliminazione del divieto di iscrizione a due diversi corsi universitari contemporaneamente laddove in altri paesi è addirittura incoraggiato con sgravi per gli studenti che scelgano di farlo.

