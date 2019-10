Protesta del centrodestra a Roma, Musumeci: "Anche io in piazza contro il governo"

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parteciperà alla manifestazione del centrodestra a Roma contro il governo Conte M5s-Pd.

«Sarò in piazza a Roma con il centrodestra unito, con Salvini, Meloni, Berlusconi e Toti perché spero che l’attuale governo possa andare via per lasciare spazio agli elettori. Il mio giudizio politico su questo governo è negativo ma sotto il profilo istituzionale da presidente della Regione Siciliana nutro rispetto e mi auguro che possa far il bene della nostra Sicilia», ha annunciato Musumeci a Palazzo dei Normanni, a margine della seconda giornata di 'Meridiano Sanità Sicilia' forum organizzato da The European House Ambrosetti e Cefpas con il patrocinio di Ars e Regione Siciliana.

La manifestazione avrà inizio alle 13. Non è ancora nota la scaletta degli interventi. Quello che è certo è che concluderà la kermesse Matteo Salvini e che Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi intendono parlare.

Sono attese decine di migliaia di persone da tutta Italia. I partecipanti arriveranno dalle varie regioni con otto treni speciali e cinquecento pullman. Bonifiche e controlli - informa la Questura - sono scattate nella zona già da ieri sera.

Sotto la lente delle forze dell’ordine stazioni ferroviarie, caselli, aeroporti e metro. La manifestazione si svolgerà dalle 13 alle 19. La Lega ha già lanciato l’hashtag ufficiale della giornata, #orgoglioitaliano. Circa 400 i volontari coinvolti - informa sempre la Lega - 20 i gazebo allestiti per varie raccolte firme (tra cui quella per chiedere le dimissioni del sindaco di Roma Virginia Raggi) e oltre 250 giornalisti accreditati.

