Scuola, Fioramonti: "Pagare meglio i prof, così è imbarazzante"

Bisogna dare valore e ruolo al corpo docente, agli studenti e al personale: "Abbiamo bisogno di docenti più formati e pagati meglio. Non possiamo consentire, anche per orgoglio nazionale, che i nostri docenti siano pagati meno degli altri paesi, anche di Paesi simili al nostro come la Spagna. Diventa imbarazzante, anche per la credibilità del paese". Così il titolare del Miur Lorenzo Fioramonti in Senato davanti alle Commissioni Istruzione di Camera e Senato riunite per ascoltare le linee del suo mandato.

"Non avevo capito fino in fondo quanto fosse importante il personale amministrativo della scuola - ha proseguito il ministro - la scuola è un microcosmo, ci vogliono presidi ambiziosi, competenti, che non vengano valutati per le impronte digitali ma per quello che realizzano e personale di segreteria formato e competente".

"La scuola è un cuore pulsante: è una istituzione, non è solo un servizio, è là dove si costruisce la consapevolezza della cittadinanza. Dobbiamo trasformare le scuole in centri di sostenibilità, stiamo cercando di portare le scuole a essere veri e propri laboratori dal punto di vista della sostenibilità. Faremo iniziative per nuovi percorsi di orientamento con una traiettoria green sulla sostenibilità ambientale. Il riscontro che sto avendo dai dirigenti scolastici è incredibilmente potente". ANSA

