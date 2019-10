Cracolici strizza l'occhio a Miccichè: "Se prende le distanze da Salvini e Berlusconi... "

“Se Micciché prende le distanze da Salvini e anche da Berlusconi, è un fatto politico che il centrosinistra deve valorizzare”: Antonello Cracolici ha postato su Facebook di buon mattino il suo appello al dialogo con il leader di Forza Italia in Sicilia. Scatenando i boatos di giornalisti e politici.

Tutto nasce da una serie di dichiarazioni che il giorno prima Micciché ha fatto a doversi organi di stampa. Il presidente dell'Ars ha precisato che non sarà al fianco di Salvini nella manifestazione che il centrodestra sta preparando contro il governo nazionale. Il punto è che quella manifestazione è sponsorizzata anche da Berlusconi. E dunque il no di Micciché stavolta sarebbe duplice.

Interpretazioni a parte, Cracolici ha voluto cavalcare questa diversità di vedute. Non ci sarebbe alcun retroscena dietro il post su Facebook né alcun incontro fatto o preventivato.

Più semplicemente Cracolici sta provando ad acuire le differenze fra Micciché e Musumeci. Il presidente della Regione è molto vicino alle posizioni di Salvini e Micciché sta marcando questa differenza di vedute. “Divaricare il centrodestra” è la parola d'ordine di Cracolici in questa fase. “Bisogna acuire le differenze fra un centrodestra sempre più fascista e quelli che hanno una visione diversa” ha aggiunto Cracolici a chi gli ha chiesto dettagli sul suo post.

