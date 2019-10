Più docenti e scuolabus nei piccoli Comuni. "Al lavoro pure per gli insegnanti di sostegno"

Non solo più docenti, attraverso i concorsi, ma anche più fondi per alcuni servizi come quello di scuolabus nei piccoli comuni. Lo prevede il decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei ministri

"Il governo - scrive su Facebook Enrico Borghi, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera - grazie all'azione del viceministro Anna Ascani che avevo sollecitato in proposito, ha inserito integralmente il testo di una Pdl presentata a firma mia e della collega Serracchiani che risolve il problema della copertura finanziaria del servizio scuolabus nei piccoli comuni. Ringrazio il viceministro dell'operato decisivo. In sede di conversione, opereremo per la conferma definitiva della norma".

Stabilizzazioni e concorsi sono gli ingredienti principali del decreto. La sottosegretaria all'Istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista al Messaggero spiega che "si va a premiare il servizio già prestato, ma senza dimenticare la meritocrazia. Si potrà lavorare bene anche in Parlamento in fase di conversione".

Per le famiglie "voglio lavorare per aumentare il numero degli insegnanti di ruolo sul sostegno, trasformando parte di quelle cattedre che oggi sono instabili, ovvero destinate alle supplenze, il cosiddetto organico di fatto, in cattedre di diritto, stabili", spiega Azzolina.

© Riproduzione riservata