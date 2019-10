Ars, approvato l'emendamento sulla stabilizzazione del personale Asu

Approvato dall’Assemblea regionale siciliana l'emendamento per la stabilizzazione del personale Asu. "L'emendamento al Collegato, votato dall’Aula, rappresenta un segnale di grande importanza per tutti i lavoratori Asu della Sicilia. Non abbiamo lasciato senza risposta i 5000 lavoratori che in questi anni hanno svolto un lavoro importante nei Comuni per i cittadini e le imprese. Ringrazio tutti i componenti della V Commissione che hanno lavorato celermente e con grande spirito di collaborazione per raggiungere questo importante obiettivo", afferma il presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione Luca Sammartino.

"Sebbene l’emendamento del Movimento 5 Stelle che prevedeva la stabilizzazione degli Asu in Sicilia sia stato stralciato nella riscrittura del Governo, siamo riusciti a far mantenere un nostro emendamento che in ogni caso impegna l’esecutivo regionale ad andare nella direzione della stabilizzazione, così come avevamo proposto da componenti M5S della Commissione Lavoro all’Ars", afferma il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro.

