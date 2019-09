Zone franche montane in Sicilia, il presidio dei sindaci

Gli amministratori locali scendono in campo a sostegno dell’iniziativa del Comitato regionale per l'istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia, in presidio permanente dall’8 settembre scorso a Castellana Sicula. Per il sindaco di Troina Fabio Venezia «l'approvazione della legge sulle Zone Franche Montane è di fondamentale importanza per il futuro delle aree interne e dei piccoli comuni siciliani poiché consentirebbe un regime fiscale agevolato per le attività economiche già presenti nel territorio».

Sulla stessa lunghezza d’onda Magda Culotta, sindaco di Pollina e deputata nazionale nella precedente legislatura. «Ritengo utile lo strumento delle Zone franche montane - scrive sulla propria pagina Facebook - di cui si è tornato a parlare negli ultimi giorni. I consigli comunali si sono già espressi positivamente in tal senso. Il Comitato regionale promotore sta mantenendo alta l’attenzione su un tema di cui si discute da tempo e su cui trovo sia indispensabile la convergenza delle istituzioni, degli operatori

sociali ed economici».

Infine Salvatore Bartolotta, coordinatore regionale per la Sicilia del Club I Borghi più belli d’Italia, osserva: «al centro dell’attenzione politica chiediamo che sia posta la centralità dell’uomo che ha scelto di vivere nei borghi. L’uomo in quanto attore della salvaguardia del sistema montano, l’uomo che dall’ambiente e dall’uso saggio del suo territorio trae il motivo della sua sussistenza. Pertanto chiediamo alla Regione Siciliana l’approvazione del disegno sulle Zone Franche.

