Regionali Umbria, Pd e M5s convergono su Vincenzo Bianconi

Pd e M5s trovano l'intesa sul nome candidato per il patto civico alle Regionali in Umbria. Dopo il rifiuto di Francesca Di Maolo spunta il presidente di Federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi. "Sono Vincenzo Bianconi - ha detto presentando la propria candidatura - imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. E' ora di ricostruire il futuro dell'Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti". "Invito che - spiega - tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto".

"Ogni giorno con la schiena dritta - ha aggiunto - con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano - sostiene Bianconi - Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto". "Grazie - commenta il segretario del Pd Nicola Zingaretti - a Vincenzo Bianconi per la sua scelta. Una bella e forte candidatura. Sarà il candidato dell'Umbria, una terra meravigliosa. L'Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro". Così il leader Pd Nicola Zingaretti ringrazia il neo candidato alla presidenza dell'Umbria per il patto civico con M5S.

"L'accordo in Umbria tra Pd e M5S sulla candidatura di Vincenzo Bianconi a Presidente della Regione è un altro passo verso la creazione di un campo riformista in grado di battere la destra e cambiare l'Italia", scrive su twitter il capo delegazione Pd al governo, Dario Franceschini.

Vincenzo Bianconi - approva anche Luigi Di Maio con un post su Facebook - è "una persona super competente, che non si arrende mai, che conosce e ama l'Umbria. L'Umbria può ripartire da Vincenzo, da quei luoghi che sono stati tremendamente segnati dalle tragedie del terremoto. Noi ci siamo e lo sosterremo con lealtà in campagna elettorale e poi in Giunta e consiglio regionale sui punti del programma. Quella che inizia oggi è una nuova sfida, una nuova avventura. Il nostro obbiettivo è quello di fare gli interessi dei cittadini".

"Pd e grillini continuano a prendere in giro gli Umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l'Umbria cambierà, dopo cinquant'anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicurezza e lavoro. Con tanti saluti a Renzi, Zingaretti e Di Maio": dice il leader della Lega Matteo Salvini.

