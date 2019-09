Faraone aderisce a "Italia Viva": Renzi a Terrasini a ottobre

Anche Davide Faraone, renziano della prima ora, ufficializza il suo sostegno al nuovo progetto politico di Matteo Renzi, "Italia Viva".

Il partito verrà presentato in Sicilia, dopo la Leopolda di Firenze, a Terrasini, durante "Futura", la Scuola di cultura politica, che si terrà dal 4 al 6 ottobre, in cui sarà presente anche Renzi.

Ad annunciarlo è proprio Davide Faraone: "Si parte! Italia Viva sarà il nome e sarà un luogo giovane, fresco e aperto. Niente caserme, solo entusiasmo e libertà. La Leopolda a Firenze sarà il momento del lancio, sarà presentato il simbolo, costruiremo insieme idee e progetti. I primi passi li stiamo già compiendo, oggi formeremo i gruppi parlamentari, sia alla camera che al senato. Saremo leali al governo che per primi abbiamo pensato e che più di tutti abbiamo voluto. Naturalmente pensiamo ad un governo che non galleggi ma faccia e faccia bene. Organizzata la nostra presenza in parlamento, cominceremo immediatamente a strutturarci nei territori, nei luoghi di lavori, nelle scuole".

"Scrivetemi, metteteci la faccia, datemi le vostre disponibilità, saremo tanti ed abbiamo bisogno di tutti voi - aggiunge -. Intanto, ragazze e ragazzi under 30, vi ricordo che avete tempo fino a domenica prossima per iscrivervi alla scuola di cultura politica Futura. Vi confermo che sarà presente Matteo Renzi".

