Decreto per il sostegno all'editoria all'Ars, plauso dell'Ordine

La grave crisi dell’editoria, lo stato di sofferenza dei giornali siciliani che li costringe a pesanti sacrifici anche sul piano economico e a tagli di posti di lavoro, richiedono interventi urgenti e non più differibili da parte delle istituzioni per dare ossigeno a un settore, come quello dell’informazione, essenziale per la democrazia. Per questo motivo il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, appreso di un disegno di legge presentato all’Assemblea regionale da alcuni parlamentari per la promozione e il sostegno delle imprese dell’informazione locale, «non può non salutare con soddisfazione e incoraggiare l’introduzione di misure che prevedono, tra l’altro, il sostegno dei livelli occupazionali delle imprese editoriali».

