Ars, nel M5s Cappello e Trizzino per il dopo Cancelleri

Se Ketty Damante è l'indiziata principale per sostituire Giancarlo Cancelleri all'Ars, con la commissione Verifica Poteri, presieduta da Gianfranco Micciché, a cui spetterà la decisione definitiva, più difficile la scelta di chi lo sostituirà a livello politico.

Da un lato, c'è il capogruppo all'Ars Francesco Cappello con Salvatore Siragusa che potrebbe avere un ruolo di primo piano e dall'altro, Giampiero Trizzino. Il deputato palermitano è uno dei leader del gruppo, che in ogni caso raccoglierà parte dell'eredità di Cancelleri. Ma potrebbe anche profilarsi, come riporta il Gionale di Sicilia in edicola, una sorta di quadrumvirato non ufficiale composto da Cappello, Siragusa, Trizzino e la messinese Valentina Zafarana.

