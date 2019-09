Ministri e sottosegretari, nessuna nomina per Trizzino: "Deluso, fiducia tradita"

Il deputato del M5S, Giorgio Trizzino, era uno dei siciliani che sarebbe potuto essere nominato come ministro o sottosegretario nel nuovo governo giallo-rosso ed invece, nella lista consegnata a Conte, il suo nome non c'era. Dopo alcuni giorni di silenzio ha espresso sul proprio profilo Facebook tutta la propria amarezza.

"Le delusioni sono una di quelle cose nella vita di cui faremmo volentieri a meno - scrive -, ma che purtroppo non si possono evitare in nessun modo. Nulla ferisce quanto una delusione soprattutto se causata da una fiducia tradita o dal voltafaccia di qualcuno. Ci si immagina di aver ricevuto un torto diretto, uno sgarbo, una violenza".

"In realtà non è così perché anche questo - prosegue - fa parte del gioco della politica. Brutto gioco, perverso, malvagio. Ma è così e lo sto imparando adesso e sulla mia persona. Molti organi di stampa davano per scontata la mia nomina dapprima a Ministro e successivamente a sottosegretario alla Salute. Non è stato così - continua su Facebook -perché sono prevalse altre logiche che tutti dobbiamo comunque rispettare. Io continuerò a credere nei miei principi e nelle mie idee. Adesso più che mai. Questa è l’unica strada! Sono grato a quanti hanno creduto in me e spero che continueranno a farlo".

