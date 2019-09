Autonomia, Zaia contro Provenzano: "Perchè la Sicilia sì e il Veneto no?"

«Il ministro Giuseppe Provenzano, che è delle parti di Caltanissetta, mi deve spiegare perchè mi rompe le p...e tutto il giorno con l’autonomia, e mi deve dire perchè alla Sicilia sì e al Veneto no». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando alla platea degli amministratori locali della Lega a Milano, in riferimento alle dichiarazioni del ministro per il Sud, Provenzano, sull'autonomia regionale.

«Penso che ad ognuno dovremmo dare l’autonomia che gli spetta» ha continuato Zaia, citando il padre fondatore Luigi Einaudi «quando ha presentato la Costituzione. «Noi abbiamo fatto percorso rispettoso della Carta. Quelli che stanno a Roma ci fregano con il refrain della secessione dei ricchi» ha concluso.

