Il ministro Provenzano domani a Palermo, tour tra scuole e periferie

Prima visita istituzionale per il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che venerdì 13 settembre andrà in Sicilia a visitare la scuola dell’Istituto comprensivo «Piersanti Mattarella Bonagia» nel quartiere Bonagia di Palermo.

«In tutti questi anni abbiamo lasciato mezzo milione di bambini in povertà educativa minorile al Sud, mezzo milione di giovani hanno lasciato il Mezzogiorno. Dare alle bambine e ai bambini la possibilità di costruirsi un futuro che non sia pesantemente condizionato dal loro luogo di nascita, dal censo e dal grado di istruzione delle loro famiglie non è solo un dovere morale, è per noi un compito che ci affida la Costituzione nel suo articolo più impegnativo, l’art.3. La mobilità sociale si inizia a costruire nelle aule scolastiche e già prima nelle scuole materne e negli asili nido. Per questo ho deciso di dedicare la mia prima visita istituzionale alla scuola».

L’incontro con il personale docente, le alunne e gli alunni e l’intera comunità scolastica dell’Istituto Piersanti Mattarella Bonagia è previsto alle 10.30.

La giornata proseguirà nel quartiere Zisa Danisinni, dove Provenzano farà una breve visita alla Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni, per conoscerne il progetto in corso volto a contrastare le povertà educative.

Nel pomeriggio il ministro Provenzano si incontrerà a Palazzo delle Aquile prima con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e poi insieme incontreranno una delegazione di lavoratori di Almaviva, per aggiornarli e confrontarsi in vista del tavolo di crisi che sarà convocato al più presto al Ministero del Lavoro.

Il ministro concluderà la sua prima visita a Palermo incontrando il Presidente Nello Musumeci presso gli uffici della Regione Sicilia.

© Riproduzione riservata